„PUUDUTA MIND“ 194. SAADE | Tajuja Alexis Varnum: kui ärkad halva tujuga, siis on see on sinu mure - madalad vibratsioonid hävitavad sinu elu  

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseteks külaliseks on enesemuutuse treener, kanaldaja ja tajuja Alexis Varnum, kellega räägime sellest, kuidas elada koos inimesega, kes on madalama sagedusega. Ehk et naised on meil kõik kole vaimsed, aga mehed kisuvad neid alla. Mis sel juhul teha?

