PILTUUDIS | Peaminister Kaja Kallas sai koroonavaktsiini 

Põhjus, miks Kallas senini vaktsineerimata oli, tulenes sellest, et ta on Covid-19 haiguse läbi põdenud.

„Neil, kes on koroonaviiruse läbi põdenud, soovitavad perearstid vaktsineerida pool aastat pärast läbipõdemist,“ selgitab Kallas. „Mul ongi see pool aastat märkamatult täis saanud ning käisin täna Ida-Tallinna Keskhaigla vaktsineerimas. Kaitsev süst käes!“ rõõmustab ta.

Kallas lisab, et vaktsineerima peaks minema kõik alates 12. eluaastast. „Euroopa Ravimiamet on kinnitanud, et mRNA vaktsiinidega on lubatud kaitsta juba alates 12aastaseid. Sügis on lähemal, kui keset ilusat suve mõelda tahaks. Ligi 553 000 eestimaalast on juba täielikult vaktsineeritud ning üle 627 000 eestimaalast saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi. Kui kohe praegu vaktsineerite, jõuate samuti nii lastele kui ka endale sügise alguseks kaitse saada.Olge terved ja hoitud ning palun vaktsineerige!“