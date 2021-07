Juhtkiri | Kas meie isikuandmed on kaitstud? 

On õnn ja tunnistus heast tööst, et Eesti ametkonnad märkasid piisavalt ruttu kahtlast toimetamist riiklikus andmebaasis ja tabasid küberrünnaku läbiviija veel enne, kui ta suutis kogutud andmetega midagi peale hakata. Tallinnas elav mees peeti kinni juba järgmisel päeval pärast seda, kui oli selgunud tema IP-aadress. ID-kaardi kriisi läbinuna võime seekord aga tunda kergendust, et andmevargust kogenud kodanikel pole tarvis riigile kahju likvideerimisel isiklikult appi tõtata: politsei- ja piirivalveameti sõnul pole mingit tarvidust uut dokumendifotot teha ega isikut tõendavat dokumenti suisa välja vahetada.

Kuigi kurjategija kiire tabamine on igati kiiduväärt, kuuleksime hoopis parema meelega edulugusid sellest, kuidas taolisi rünnakuid suudeti eos ennetada – kuigi, tõsi küll, sellest alati rääkida ei saagi, et mitte inspireerida veelgi vilunumaid üritajaid riiklikke turvasüsteeme üle kavaldama. On aga kurb tõsiasi, et iga selline andmeleke suurendab umbusku e-riigi korrektsesse toimimisse ja õõnestab usaldust üha rohkem digilahendustele toetuva riigi vastu tervikuna.