Peeter Olesk | Poliitiline Figaro Hundikuristiku serval 

Mulle tundub, et Eesti vabariigi riigikogu praeguses koosseisus pole kedagi, kes oleks kuulanud avamängu Rossini ooperile „Sevilla habemeajaja“ (1816) tšerkess Yuri Temirkanovi (1938) juhatusel. Sevilla on Hispaania linn Pürenee poolsaarel, kunagise Córdoba kalifaadi lõunaosas, Figaro oli üks selle linna habemeajajaid. Ta oli kelm, kes pidi jõudma igale poole, sest oli tarvis ajada habemeid, kuid ka inimesi lahku, panna paari ning rääkida taga, hoobelda ja lõigata vahelt. Temirkanov juhatas avamängu salvestamisel (2014) seda väga viisirikast luiskelugu sisse küll partituurist, aga ilma dirigendikepita, nii et tulemuseks on suurepärane helide tulevärk. Märksa teistsugusem kui Herbert von Karajanil (1908–1989) aastal 1960 ja muidugi hoopis kaasakiskuvam ning nauditavam kui eestilik trall ümber vabariigi järgmise presidendi.