ABSURD METSASTATISTIKAS: kas inventuuri tehti tõesti merepõhjas? Kuidas tekkis võluväel juurde tuhatkond proovitükki? 

Ühes oma juhendis ütleb keskkonnaagentuur, et 2016. aasta arvutused põhinevad 25 053 proovitüki andmetel. Poole aasta eest pika vaidluse peale avalikustatud alusandmetes on aga nimetatud aastate kohta 25 444 proovitükki ehk 391 jagu rohkem. Ühes oma raamatus ütleb keskkonnaagentuur, et aastatel 2014–2018 mõõdeti metsastatistika tegemiseks 29 008 proovitükki. Väljastatud alusandmetes leiab aga vaid 27 914 proovitükki ehk 1094 jagu vähem. Milles asi?