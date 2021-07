TULEB TUTTAV ETTE? Politsei otsib kelmustes kahtlustatava mehe võimalikke ohvreid 

Kahtlustuse kohaselt on 50aastane mees esinenud teise isikuna ja pakkunud kannatanutele võimalust osaleda erinevates väljamõeldud äriprojektides. Isik võis tegutseda ettevõtete OÜ Armor Kings Beer, OÜ Norden Kings Beer või OÜ Vikings Beer kaudu. Politseil on alust kahtlustada, et ohvreid võib olla veelgi.