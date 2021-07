Maris Hellrand | Kas Tallinnas algab kooliaasta 1. septembril? 

Samal ajal, kui Tartu on suvel sihipäraselt linna, koolide ja kliinikumi koostöös 12-17 vanuses noorte vaktsineerimisele panustanud ja jõudnud tänaseks 50% lähedale, on Tallinnas vaktsineeritud vaid 26% selles vanuses õpilastest, seejuures Lasnamäel vaid 11%. Täna on sisuliselt viimane aeg esimest Pfizeri doosi süstima minna, et kooliaasta alguseks kaitse saavutada.

Tallinn oli väga agar pandeemia alguses koole sulgema, kas saaks palun samasugust agarust näha ka koolielu avatud hoidmisel?

Tallinn teeb küll juba tänuväärset tööd mitme püsiva ja uute mobiilsete vaktsineerimispunktidega, mis töötavad ilma eelregistreerimiseta, kuid paraku on kasutamata koolide ja huvikoolide võrgustikud infokanalina ja puudub selge sõnum koolipidajalt, mis ikkagi uuel kooliaastal ees ootab. Noored naudivad suve ja ei mõtlegi veel sellele, et kooli alguseni on jäänud vaid kuu.

Koroonanumbrid tõusevad igal pool, aga Tallinna tabab uus hüpe kardetavasti just siis, kui inimesed puhkustelt linna tagasi saabuvad, sealhulgas ka lapsed ja noored, kes on veetnud oma suvepuhkuse sugulaste juures Venemaal või Ukrainas (ja neid on palju, sest notarid on suve algusest vormistanud vastavaid reisitõendeid hulgakaupa).

Mis takistab linnajuhtidel ja haridusametnikel koolidega koostöös noori vaktsineerima kutsuda? Nii jõuaks rohkem kui 27 000 õpilase ja nende pereliikmeni, kes teaksid arvestada, et parim viis järjekordset distantsõppeaastat vältida on kohe täna vaktsineerima minna. Samuti saaksid soovituse ja üleskutse oma kümnetele tuhandetele harrastajatele edastada huvikoolid ja spordiklubid, kelle tegevust järjekordne sulgemislaine laastavalt mõjutaks.

Tahaks loota, et linnavalitsuse otsustavust ei pärsi eelseisvad kohalikud valimised, mille kontekstis kardetakse heidutada vaktsiiniskeptikuid, keda paistab just linna valitseva Keskerakonna valijaskonna seas rohkem olevat (vaadates vaktsineerimisnumbreid linnaosade kaupa, joonistub see pilt väga selgelt). Koolide avatud hoidmine nõuab poliitilist vastutust ja juhtimist, mida ei saa koolijuhtide kraesse lükata.

Palun hoiame Tallinna koolid avatud!