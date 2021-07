FOTOD | Eesti saatis Ukrainale 52 000 AstraZeneca koroonavaktsiini doosi 

„Viimasel aastal on niigi keerulises olukorras Ukrainal tulnud hakkama saada ka tervisekriisiga, mistõttu on mul väga hea meel, et saame pandeemia seljatamiseks oma pikaajalisele partnerile abikäe ulatada. Meie samm aitab kaasa pandeemia leviku tõkestamisele meie regioonis ning nii saab ka Ukraina rohkem keskenduda poliitiliste ja majanduslike väljakutsete lahendamisele,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul tuleb globaalse COVID-19 pandeemia peatamiseks tagada kõigi riikide elanikele juurdepääs kvaliteetsetele ja ohututele vaktsiinidele. „Me keegi ei ole selle raske haiguse eest kaitstud enne, kui kogu maailmas on saavutatud piisav vaktsineerituse tase. See on ka põhjus, miks Eesti panustab koos teiste Euroopa Liidu riikidega globaalse vaktsineerimise edenemisse,“ ütles Kiik. „Kõik sellised annetused on ühelt poolt heategevuslikud, aga kaitsevad selgelt ka Eesti ja Euroopa inimeste tervist. Mida rohkem on maailmas vaktsineeritud inimesi, seda väiksem on uute tüvede tekkimise ja nende pikaajalise leviku võimalus.“

Valitsuse otsusel annetab Eesti Ukrainale kokku 200 000 AstraZeneca vaktsiinidoosi, millest 52 800 vaktsiinidoosi annetab Eesti Ukrainale kahepoolselt ning ülejäänud Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiinide jaotamise mehhanismi kaudu.

Järgmised Ukrainale annetatavad vaktsiinidoosid toodetakse vastavalt Eestile mõeldud dooside tootmisgraafikule selle aasta jooksul ning toimetatakse vastava mehhanismi kaudu kokkulepitud riikidele.

Vaktsiinide annetamist korraldavad koostöös sotsiaalministeerium, välisministeerium, kaitseministeerium ja terviseamet.