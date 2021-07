VIDEO | Küberkurjategija varastas ligi 300 000 inimese dokumendifotod, eeldatavalt ei jõudnud isikuandmed kolmandate isikuteni

RIA juht Margus Noormaa sõnul avastati 21. juulil rünne RIA süsteemide vastu ning alla laeti üle 268 000 foto isikut tõendavate fotode andmebaasist. Fotod laeti alla massiliselt 9000. erinevast Eesti ja välismaa IP-aadressilt. Ründe sooritatud isik peeti kinni ja varastatud andmed saadi kätte.

Noormaa sõnul sai ründaja ligipääsu fotode vahendamise teenusele ega ühelegi andmebaasile ligi pääsetud. Kokku varastati 12. juulist 21. juulini 286 438 fotot, mis Noormaa hinnangul korjas kurjategija kokku juhuvalikuga.

Noormaa kinnitas, et isikuandmete kaudu ei oleks olnud võimalik pääseda sisse ühtegi teenusesse. Tema sõnul sai kurjategija kätte isikukoodi, foto ja isikunime, millest kolmest kaks oli ründajal eelnevalt olemas.

Oskar Grossi sõnul sai politsei juhtunust teada eelmisel neljapäeval, aga juba reedel toimus isiku juures läbiotsimine. Ta kordas, et andmed on tagasi riigi käes ning ekspertide parimate teadmiste puhul pole andmed jõudnud kolmandate isikute kätte. Praeguseks on kahtlustatav juba vabastatud.

Väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et pole põhjust alahinnata ründe kaalu ja tähtsust. Ta lausus, et küberkuritegevus on tõusujoonel, mistõttu peab nii riik kui ka erasektor küberturvalisusesse investeerima.