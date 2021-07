Prokuratuur lõpetas mitu kuud last juhtmega peksnud inimese süüasja  

Kahtlustuse järgi väärkohtles see inimene Tallinnas korteris korduvalt lapsi alates mullu augustist novembrini. Ta lõi neid juhtmega jalgade ja ribide piirkonda, rihmaga vastu jalgu ja selga, millega tekitas valu ja tervisekahjustusi. Ka on ta last löönud juhtme ja rihmaga vastu istmikut ja pead. Kahtlustatav on varem kriminaal- ja väärteokorras karistamata. Rasket tagajärge või kahju ta oma kuriteoga ei põhjustanud, selgub juunis kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest. Kriminaalmenetlus lõpetati ja vägivallatsejale pandi kohustus pöörduda psühholoogiliseks nõustamiseks „Vägivallast loobumise tugiliini“ poole.