Teenistuskoer ründas vanglas last 

Koerajuht suunas koheselt koera külastajatest eemale ja vabandas asjaosaliste ees, teatab nõunik 2018 aastal aset leidnud juhtumist. Kokkusaaja koos lapsega suunati vangla meditsiiniosakonda, kus lapsel tuvastati punetav ala kulmu piirkonnas, kuid laps ise oli rõõmsameelne ja rahulik, lisab ta. Vangla on juhtunuga seoses suhelnud nii kokkusaaja kui kinnipeetavaga ning on alusetu väita, et keegi juhtunu eest ei vastuta, lisab justiitsministeeriumi nõunik.