IGA EURO LOEB! Eesti Rahvusballeti esisolist Anatoli Arhangelski võitleb raske haigusega ja vajab kiiresti inimeste abi 

Eesti Rahvusballeti esisolist Anatoli Arhangelski on haigestunud haruldasse haigusesse, mida Eestis ravida ei osata. Ta on viidud Itaaliasse Udinesse, kus on neuroloogiale spetsialiseerunud haigla. Eesti Balletiliit avas sihtotstarbelise fondi Anatoli ja tema pere toetamiseks.