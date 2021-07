ABSURDISTAN: Tadžiki presidendi sugulased andsid tervishoiuministrile peksa 

Selgus, et peksjad olid president Emomali Rahmoni (pildil) sugulased. Nende pahameele põhjus oli iseenesest inimlik: nende ema – presidendi õde – suri koroonaviirusesse nakatumise tagajärjel. Raadio Vaba Euroopa andmeil üritasid riigipea 64aastast õde ravida ka kõrgetasemelised arstid välismaalt. Ametlikult naise koroonaga nakatumisest ei räägitud, ent teda ravinud arstid kinnitasid, et surma põhjuseks olid Covid-19. Ta lahkus siitilmast 20. juulil.

Leinavad pojad ei osanud aga kurbusega muud peale hakata, kui veel samal päeval tervishoiuminister Abdullozodale, riikliku meditsiinikeskuse direktorile ning veel mitmele ametnikule ja arstile peksa anda. Minister sai rünnakus raskelt vigastada – nõnda tõsiselt, et 26. juulil toimunud valitsuse pressikonverentsil teda ei olnud. Kui reporterid tema asendajalt küsisid, kas ministri puudumise põhjuseks olid peksmise tagajärjel tekkinud vigastused, keeldus too vastamast. Ükski ametnik ega ametkond pole toimunut avalikult kinnitanud ega maininud, sahinad aga käivad, et asja uurib politsei. Emomali Rahmoni tüüritud Tadžikistanis pole selline varjamine iseenesest teab kui üllatav, karmi käega riigipead saadavad tihti näiteks süüdistused usu- ja kodanikuvabaduste ning poliitilise opositsiooni lämmatamises.