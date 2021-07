HALLOO, KAS KIM KUULEB? Kaks Koread avasid taas suhtlusliini 

Kuigi rahvakeeli viidatakse kaht Koread ühendavale liinile ainsuses, on tegelikult tegemist mitmekümne telefoniliiniga, mille peamine eesmärk on diplomaatiliste kohtumiste korraldamine, infovahetus looduskatastroofide korral, humanitaarküsimuste arutamine jne. Tegemist on küllaltki arhailise süsteemiga (pildil), mis kasutab osaliselt moodsamat, osaliselt 1970ndatest pärit tehnikat. Telefone ei saa kasutada kuhugi mujale helistamiseks. Pyongyang kipub aga tihti eetrisse vaikust tooma, eriti kui pole rahul läbirääkimistega, mis puudutavad tema tuumaprogrammi. Reuters kirjutab, et sellele vaatamata teeb Lõuna-Korea iga päev kindlatel aegadel – kell 9 ja 16 – liini kaudu põhjanaabrile kõne.