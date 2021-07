Juhtkiri | Ilma vaktsineerimisplaanita kuristiku poole 

Eesti rahval on põhjust end petetuna tunda, sest nagu selgub riigikontrolör Janar Holmi märgukirjast peaministrile, siis alates maikuust on igal nädalal olnud üle kümneid tuhandeid vaktsiinidoose, kuigi meile on pidevalt korratud, et vaktsineerimistempot hoiab tagasi just vaktsiinide puudus. Jah, doose oli üle isegi ajal, mis inimesed olid valmis kümme tundi arvuti läheduses ootama, et broneerida vaktsineerimisaeg ja saada enne suve kätte esimene süst. Võimalik on see olnud üksnes seetõttu, et vaktsineerimise korraldajad on kaitsepookimise edenemisest kõneldes olnud süsteemselt ebamäärased ja teadlikult vältinud faktide avalikustamist, mis võiksid paljastada puudujääke nende endi töös.