Ootamatult saabunud piirangud seavad kultuuriürituste korraldajad raskete valikute ette 

Möödunud reedel otsustas valitsus, et alates 2. augustist vähendatakse festivalidel ja üritustel osalejate piirarve – ikka selleks, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Neil üritustel, kus ei kontrollita külaliste nakkusohutust (tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta), tohib alates järgmisest nädalast osaleda siseruumides vaid 500 (eelnevalt 1000) ja õues 1500 (eelnevalt 5000) inimest. Mida arvavad saabunud piirangust festivalide ja ürituste korraldajad, kes on sattunud ootamatult raskete valikute ette?