„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Katrin Sangla 50: „Ema soovitas: mine kosmeetikuks, neil on kõik kullast!“

Katrin, tere tulemast hommikusöögile Hotel Telegraaf imekaunile suveterrassile ja selleks on ka üks väga eriline põhjus – 30. juulil tähistasid sa oma esimest juubelit. Ühtlasi tähistad ka tööjuubelit, sest kohe, kohe täitub sul 30 aastat jumestuskunstnikuna. See on amet, mis toob leiva lauale väga pikkadeks aastateks. Vaevalt, et mõni naine tahaks, et tema kaunitele palgeile kannaks põsepuna tundetu robot. Kuidas oskasid nii õige ameti valida?

