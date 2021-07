„Need lollpead tähistavad uue diktaatori sündi!“ 

Meeleavaldajad loopisid üksteist ja politseid kividega. Foto: Reuters/Scanpix

Need põlastavad sõnad lausus üks Tuneesia – nüüdseks endist – peaministrit toetav meeleavaldaja kommentaaris AFP-le. Vägivaldsete koroonaprotestide järel vallandas president Kais Saied peaministri, saatis laiali parlamendi ja teatas, et võtab ise ohjad enda kätte. Ehkki Tuneesia rahvas on tõepoolest aeglase vaktsineerimistempo ja piirangute pärast rahulolematu (hiljuti kaotas seetõttu töö tervishoiuminister), olid peaminister Hichem Mechichi ja presidendi suhted vaenulikud juba ammu.