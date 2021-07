TÕELINE NAPIKAS: harvesteriga granaati näkitsenud mees pääses paugust vaid tänu õnnele 

„Kui harvesterijuht 24. juulil tera vastu puud suunas, ei osanud ta arvata, et sealt peagi sädemeid lendama hakkab - nimelt peesitas sama puu najal granaat. Mees väljus kärmelt kabiinist, nägi näkitsetud granaati ning helistas kohe 112,“ seisab päästeameti sotsiaalmeediapostituses.

Sündmuskohale kiirustanud demineerijad tegid lõhkekeha kahjutuks ning selgitasid välja, et plahvatusest päästis suure tõenäosusega vaid õnn, et temperatuur granaadi saagimisel ei jõudnud tõusta lõhkeaine isesüttimise piirini ning et saetera ei tabanud tundlikku lõhkeainet sütikus.