Nippe kütmiseks ehk Mida jälgida briketi koostises? 

Ahjuküte on loodussäästlik ja üks odavamaid kütteviise, mille efektiivsus on aga otseses seoses küttematerjali kvaliteediga. Ehk – mida kuivem ja kõrgema saepurunäitajaga brikett, seda kiiremini teie kodu soojaks saab. Ent kuidas aru saada, milline brikett on ebakvaliteetne?

„Eesti turul müüakse väga head ja kõrge kütteväärtusega kohalikku puitbriketti, kuid sisse tuuakse ka Valgevene, Läti ja Venemaa toodangut, mille saepurunäitajad ei pruugi vasta ettenähtud normidele. Oleme brikettide valmistamisega tegelenud üle 10 aasta, arendanud oma tooteid ning testinud erinevate tootjate koostist” tutvustab Briketipoisid OÜ esindaja Kristel Tiidrus.

Kõige olulisem on tema sõnul, et tooraine oleks korralikult kuiv. Optimaalne niiskuse protsent on 5-7, kuid paraku müüakse ka 10-16-protsendilise niiskusesisaldusega briketti. „See tähendab, et briketi sees on liiga palju vett, ta on niiskusest punnis ja mõranev ning see kahandab tunduvalt kütteväärtust. Samamoodi nagu ei tohiks ahjusid, pliite ja kaminaid kütta märgade puudega, ei tohiks seda teha ka liigniiske briketiga, sest nii tekib liigselt pigi. Seevastu kuiv ja kvaliteetne brikett eraldab põlemise käigus minimaalselt tahma ja tuhka.”

Ostke sooja, mitte briketti!

Briketipoiste toodang ei ole turul kõige soodsam, kuid Tiidruse sõnul ei olegi nende fookus hinnal, vaid kvaliteedil. „Meie soov on, et tarbija saaks meie briketist rohkem sooja. Järjest enam on kliente, kes alguses on öelnud, et leidsid turult odavama hinnaga briketti, kuid pöörduvad õige pea meie juurde tagasi, sest nad ei saanud sama kogusega oma ruume sama kiirelt soojaks ja brikett oli väga murenev.”

Puitbriketti tehakse puidutööstuste jäätmetest – Briketipoiste tehas näiteks saab metsatööstusest purustatud saepuru, mis kuivatakse ning pressitakse hüdrulikaseadmete abil kokku. Samamoodi toodetakse Briketipoistes ka puidupelleteid. See on keskkonnasõbralik, sest nii ei lähe puidutööstuses midagi raisku. Samas on brikett ja pelletid oma mahult kompaktsed, võttes puuhalgudest vähem ruumi ning nende põletamine tekitab vähem tuhka. Kütteväärtuselt võrdub tonn puitbriketti umbes nelja ruumimeetri kuiva lepa küttepuudega, mis tähendab, et briketti küttekoldesse panna kolm-neli korda vähem kui halgusid.

Tiidrus lisab, et kindlasti ei tohiks brikett ja pelletid lõhnata muudmoodi kui puidu järele. Väga heaks indikaatoriks on siin loomad, näiteks keelduvad kassid häda tegemast mittelooduslikult lõhnavatele pelletitele.