Juhtkiri | Töötaja ei pea taluma kuumust 

Töönädala algusega ühele ajale sattunud kuumalaine tähendab paljudele inimestele seda, et nad peavad suure osa päevast veetma tingimustes, mida on raske välja kannatada. Paraku võib arvata, et juuni keskpaigast tööinspektsioonile laekunud 40 kaebust, milles kurdetakse töökohal valitseva talumatu kuumuse üle, on vaid jäämäe veepealne tipp: saab ju mitmest kaebusest lugeda, et kannatatud on tegelikult juba mitu suve, kuid tänavuse enneolematult sooja hooajaga sai mõõt lõplikult täis. Sageli kardetakse (ja mitte alati asjatult), et tööandja peale kaebamine seab kaebaja halba nimekirja. Hirmust kaotada töö ohverdatakse pigem oma tervis.