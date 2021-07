Ene Pajula | Millal see kaos kord lõpeb, küsib mammi 

Mammi lihtsalt ei mõista, mis imelik tants meil selle vaktsineerimise ümber käib. Seni on eestlased igasuguste asjade korraldamisel olnud erakordselt tublid. Võtke või see möödunudsuvine ootamatult sülle kukkunud rallietapp. Aega oli küll vähe, aga kõik saadi toimima kui kellavärk. Mõned isegi arvasid, et paremini kui vanades rallimaades. Ent vaktsineerimise korraldus on algusest peale olnud üks sihitu tõmblemine. Loodeti küll, et kui saame ühe asjamehe ainult sellega tegelema, siis olukord paraneb, aga ei tundu küll nii.