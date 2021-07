Hiidlased saavad paariks päevaks parvlaeva tagasi, ent jäävad nädalavahetusel uuesti ilma 

Ta lisas, et Tiiu kui suurem laev on hädaavajalik sõitma nädalavahetuseti Virtsu-Kuivastu liinil, sest Saaremaa ja mandri vahel liigub reedest pühapäevani oluliselt rohkem reisijaid kui Hiiumaale. „Küll aga lisame nädalavahetusel Hiiumaale reisimiseks mõlemal suunal täiendavaid väljumisi, millele saab reisi ette broneerida. Kinnitame ka, et igal päeval viime üle kõik soovijad, kedagi laevast maha ei jäeta. Usume, et selline lahendus on antud olukorras kõikidele osapooltele parim,“ lausus Randveer.