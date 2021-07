Toomas Jürgenstein | Koolikiusamine ja presidenditool 

Presidendikampaania kogub vaikselt hoogu. Ettevaatlikult käiakse välja kandidaate, keegi pakub enda ise, mitmed on jõudnud juba ka oma „ei“ sõna öelda. Olen mõelnud, et üheks tänaste kandidaatide hindamise kriteeriumiks võiks olla ka asjaolu, kuidas nad on suhtunud eelmistesse ja tänasesse presidenti. Hea on seda vaadata seni ainsana aktiivset kampaaniat alustanud Henn Põlluaasa näitel, kes on president „Lennart Merist“ kirjutanud raamatu „Lennart Meri. Vabaduse valus valgus“ (kirjastus Kunst 2011).