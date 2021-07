VAKTSINEERI VÕI SURE: massvaktsineeritud Suurbritannias on nakatunuid tohutult. Palju on seal aga koroonasurmasid?!

Vaktsineerimisvastased armastavad näitena kasutada Suurbritanniat. No vaadake ise, praktiliselt kõik on vaktsineeritud, aga nakatumised muudkui jätkuvad. Viimase kahe nädala jooksul on pea 600 000 koroonatesti andnud positiivse tulemuse, seda on praktiliselt sama palju kui enne vaktsineerimisi! See kõik on sulatõsi, aga kui palju on Suurbritannias koroonasurmasid, enne ja pärast massvaktsineerimist?