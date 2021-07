USKUMATU: 18aastane rammutüdruk tegi koroonaajal kükke, 80 kilo kaaluv isa kukil! „Kodus sai ikka täiega trenni tehtud!“ 

18aastane rammutüdruk, jõusportlane ja raskejõustiklane Kadi Kertu Elias ei osanud oodatagi, et esimene jõutrenn ta sellisele seiklusele viib. „Kui ma nägin, milliseks need lihased võivad minna ja mida see trenn kehaga teha võib, tekkis mul tohutu hasart!“ meenutab ta. Eesmärkidega ta ootama ei hakanud, vaid unistas algusest peale suurelt. „Kui ma olen midagi ette võtnud, siis ma teen selle ka ära.“ Nüüd on Kadil igal raskejõustiku alal Eesti rekord ning ta kannab tiitlit Eesti meister.