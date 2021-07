Kohus vähendas kohvikupidajalt Keskerakonnale makstavaid kulusid  

Läinud aastal oli Harju maakohtus arutusel Parklinn Grupp OÜ hagi Keskerakonna vastu 7000 euro nõudes, mis on seotud omaaegse Edgari kohviku pidamisega ning väidetavalt kohvi ja pirukate eest võlgu jäämisega. Harju maakohus hagi ei rahuldanud ja jättis menetluskulud hageja kanda. Mullu septembris tehtud kohtuotsus jõustus oktoobris. Kostja menetluskulude nimekirja kohaselt on tal tekkinud menetluskulu kokku 8958,20 eurot. Harju maakohus rahuldas tänavu jaanuaris kostja avalduse menetluskulude kindlaksmääramiseks osaliselt ja mõistis hagejalt kostja kasuks välja menetluskulud 6610,56 eurot. Seepeale esitati määruskaebus Tallinna ringkonnakohtule. Tänavu märtsis otsustas Tallinna ringkonnakohus tühistada Harju maakohtu määruse resolutsiooni punktid osaliselt hagejalt kostja kasuks välja mõistetud menetluskulude suuruse osas. Uue otsusega vähendati hagejalt kostjale väljamõistetavaid põhjendatud menetluskulusid 1056 euro võrra. Ringkonnakohus määras kindlaks, et Keskerakonna hüvitatavate menetluskulude rahaline suurus on 5554,56 eurot, mis mõisteti Parklinn Grupp OÜ-lt Keskerakonna kasuks välja. Tänavu juunis ei võtnud Riigikohus Keskerakonna edasikaebust arutusele.