Kaitseliit tahab anda 16 aastasele noorliikmele relvakasutamise õiguse  

Muudatuse tulemusel võimaldatakse alates 16-aastasele ja vanemale Kaitseliidu noorliikmele relva kasutada erinevalt relvaseadusest lasketiirus kui ka väljaspool lasketiiru toimuva väljaõppe raames, teatas Kaitseliidu peastaabi ülem Eero Rebo kaitseministeeriumile. Väljaõppel omandaks alates 16-aastane ja vanem noorliige teoreetilisi ja praktilisi kogemusi sõjarelvadest käsitulirelvade kasutamisest. Kaitseministri määrusega on seatud alla 18-aastasele inimesele sõjarelva laenutamise ja kasutamise keeld. Kaitseliit peab vajalikuks võimaldada alates 16-aastasest noorliikmest sõjarelvadest käsitulirelvade kasutamise lubamist, et neile saaks anda laskealaseid teadmisi, et nad saaks kogemuste pinnalt teadlikumalt otsustada, kas nad soovivad tulevikus liituda kaitseväega, jätkata Kaitseliidu tegevliikmena.