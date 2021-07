Kuidas saada suviselt võimas erektsioon looduslike abivahenditega? 

Kuna 74% lahkuminekutsest on naiste poolt algatatud, siis on palju, mida mehed saaksid teisiti teha, et temakest rahulolevana hoida. Kinsey Insituudi uuringus osalenutest 44% tõdevad on nende rahulolu oma sugueluga viimase mõne kuu jooksul tugevalt langenud. Kõlab nagu halb enne lahkuminekuks. On selline ütlus: torud lähevad rooste, kui neis vesi ei voola. Uuringute järgi on 40-70% meestest kimbus enneaegse seemnepurskega. Meestel on muresid kahte liiki: kas läheb liiga kiirelt heaks või erektsioon vajub ära. Ärgem unustagem, et naistel kulub g-punkti orgasmini jõudmiseks ca 20 minutit. Pole ime, et sinised imepillid nimega Viagra on üle maailma ääretult populaarsed.