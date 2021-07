Anneli Ott: vaktsineerimise otsust ei peaks tegema läbi sundimise või propaganda 

Eesti Päevalehe kriitika alla sattunud kultuuriminister Anneli Ott (KE) ütles „Aktuaalsele kaamerale“ antud intervjuus, et vaktsineerimine on kindlasti üks võimalus ühiskonda lahti hoida, kuid tema sõnul on see inimese enda otsus, mida ei saa saavutada läbi sunni ja propaganda.