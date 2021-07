Juhtkiri | Hoiame ära riigi lukkupaneku 

Seega on just järgnevad nädalad kriitilised, et tuua vaktsineerima neid, kel on mingil põhjusel esimene süst seni tegemata jäänud või edasi lükkunud (rääkimata neist 10 000st, kes on teise süsti ajaks „kaduma läinud”). Paraku ei saa siiani öelda, et vaktsineerimine oleks piisavalt mugav, kui mõnes maakonnas ei näita digiregistratuur mitte ühtegi vaba aega ja väiksemate asulate elanikud saadetakse perearsti ukse tagant näiteks vaktsineerimisbussi passima. Käegalöömisega tunne on seda lihtsam tekkima, kui kaitsepookimisega ei kaasne muid ihaldatuid eeliseid peale haigestumise vältimise – nakkavamat deltatüvegi on kerge alahinnata, kui seni pole viirus kahtlejale külge hakanud.

Kas valitsust kammitsevad kiirelt lähenevad kohalikud valimised või miski muu, et nad on seni hoidunud selge sõnaga välja ütlemast, millised on need isegi kõrge viirusohu tingimustes säilivad vabadused, mille nimel tasub end vaktsineerida? Pildile on tõusnud hoopis isikliku eeskuju näitamisest kõrvale põiklev kultuuriminister. Ka ei maksa arvata, et süstist keeldujatele asub ust näitama erasektor, kui juba praegu on mureks, et raha ja tehnilist võimekust ei jagu kiirtestimise korraldamiseks ega koroonapassi digitaalseks kontrollimiseks. Kardetakse, et lisaküsimuste ja -ajakulu peale jätavad kliendid üldse tulemata.