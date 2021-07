Jaapani firma saadab seksimänguasju kosmosesse 

NASA teatel pole ükski nende astronaut siiamaani kosmoselennu ajal seksi harrastanud, kuigi väga pikal mehitatud kosmoselennul näiteks Marsile võib see osutuda vajalikuks. Juba 2006. aastal leiutas Itaalia päritolu Ühendriikide teadlane Vanna Bonta selle tarvis kahekohalise kosmoseülikonna, mis suudaks inimesi kaaluta olekus koos hoida. Ülikonda on proovitud küll vaid lühiajalisi kaalutushüppeid tegeva lennuki pardal.

NASA juhtiv bioeetik Root Wolpe on kosmoseseksi võimaluse suhtes pigem kahtlev. Peale selle, et mehe sperma laiali purskumine võib tekitada kaaluta olekus probleeme, on ka erektsiooni saamine raske, kui mitte võimatu. Maa peal aitab gravitatsioon verel valguda alakehasse, kosmoses aga kerkib veri pigem rindu ja pähe, arutleb Wolpe ja juhib tähelepanu ka sellele, et mõõtmised näitavad meeste testosteroonitaseme langust kosmoselennu ajal. Pole päris selge, millest see johtub.