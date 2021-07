Prantsusmaa palub oma põhjapiiri valvamiseks Euroopalt abi  

See tähendab eeskätt droone. Darmanin kõneles ajakirjanikega Calais' sadamalinnas, mille ümbrusest valdav enamik paadipõgenikke Inglismaale pürib. „Kuuskümmend protsenti neist tuleb läbi Belgia,“ kinnitas minister ja just seetõttu on tema meelest vaja kiiret abi Euroopa Liidult.