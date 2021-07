VIDEO | Austraalia koroonapiirangute vastastel meeleavaldustel löödi politseihobust, piirangud võivad hoopis pikeneda 

Üha kasvava viiruseleviku tõttu kehtestati Uus-Lõuna-Walesi osariigis juuni lõpus lockdown ehk inimesed peavad täielikult püsima kodus. Lahkuda võib vaid mõjuval põhjusel. Leibkonna kohta tohib toidupoodi minna üks inimene, väljuda võib arstiabi saamiseks, kaasa arvatud koroona vastu vaktsineerimiseks. Väljas võib treenida kahestes gruppides, kuid kodust mitte kaugemal kui kümme kilomeetrit. Lahkuda võib töö pärast, kui kodust pole võimalik töötada.

Piirangute vastu tulid tänavatele mitmed tuhanded inimesed nii Sydneys kui ka Melbournis. Muuhulgas nõudsid nad kiiremat vaktsineerimist. Politsei pidas kinni 57 inimest ja fikseeris 90 korrarikkumist, kirjutab The Guardian. Paari protestijat süüdistatakse ka politseihobuse löömises.

Uus-Lõuna-Walesi osariigi peaminister Gladys Berejiklian sõnas, et protestid olid tülgastavad ja murdsid tema südame. “Loodan, et see ei ole tagasilöök, kuid võib olla,“ sõnas ta.

Austraalias ringleb koroonaviiruse Delta-tüvi, mis on leitud 2081 inimesel, kellest 43 on intensiivravil. Uus-Lõuna-Walesi osariigis tuvastati pühapäeval 141 koroonapositiivset, laupäeval püstitati positiivseid testide rekordarv – 163.

Osariikide juhid süüdistavad vaktsineerimise aeglases tempos riigi valitsust. Samas kritiseeritakse Uus-Lõuna-Walesi juhte, et piirangute täitmist ja kodus püsimist ei ole kontrollitud, mistõttu on viiruse saanud levida. Austraalia riiklik tervishoiuamet ütles, et vähemalt 38 haigestunut veetsid aega väljaspool kodu, kuigi olid sel ajal juba nakkusohtlikud.