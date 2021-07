Taavi Libe | Väikese spordiriigi võludest ja valudest 

Samasugust Eesti väiksuse võlu saavad enda nahal tunda ka edukad sportlased. Sellest on intervjuudes korduvalt pajatanud Calgary olümpiapronks Allar Levandi, kelle mõte oli laias laastus see, et Eesti riigile võidetud olümpiamedaliga kaasneb ühiskonna poolt nii palju moraalset kapitali, et piisava ettevõtlikkusega ja õigeid samme astudes on olümpiamedali toel võimalik luua tugev vundament kogu ülejäänud eluks. Erinevate vaheetappidega ligi kümnendi kestnud suusaagoonia näitas, et tegelikult tuleb päris korralikult vaeva näha, et medaliauraga kaasnev kapital maha mängida.