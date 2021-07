Florida majavaringu viimane ohver on jätkuvalt kadunud

Estelle'i lähedased pelgavad, et otsingute lõppenuks kuulutamine tähendab seda, et ta lihtsalt unustatakse. „Ma tahan vaid, et mu õde saaks selle rahu ja väärikuse ja austuse, mida ta väärib,“ sõnas Estelle'i vend Ikey CNNile. Tema sõnul on kõige raskem olukorraga leppida emal ja isal, kes ei saa oma tütrega kommetekohaselt hüvasti jätta.

Päästetööd katkestati mitmel korral – seda rusude ebastabiilsuse ja troopilise tormi Elsa tõttu. 4. juulil lammutati seegi hoone tiib, mis jäi varingus püsti. Ametivõimud ja päästjad hoiatasid juba varakult lähedasi, et ellujäänute leidmine on ebatõenäoline ning et paljud surnukehad võivad olla tundmatuseni moondunud, isegi mitte ühes tükis.

Ikey andis DNA-proovi ja käis mitmel korral otsingutel abiks. Estelle'i lapsepõlvesõbranna Leah Sutton arvab, et päästjad ei peaks asju kokku pakkima. „Jah, nad väärivad kõiki neid kiidusõnu, kuid alles pärast seda, kui nad on Estelle'i leidnud,“ ütles murest murtud Sutton.