Florida majavaringu viimane, 98. ohver, on jätkuvalt kadunud 

Ookeaniäärset Surfside'i linna tabas 24. juuni varahommikul katastroof, kui osa 12korruselisest kortermajast kokku varises, vahendas BBC News. Leitud on 97 inimese surnukehad, kuid 54aastane Estelle Hedaya on jätkuvalt tuvastamata.

Hedaya lähedased pelgavad, et otsingute lõppenuks kuulutamine tähendab seda, et naine unustatakse.

„See on ilmselgelt kohutav. See on igas mõttes erakordselt raske olukord. Ma olen väga uhke meeste ja naiste üle, kes esindavad Miami-Dade'i tuletõrjet,“ sõnas tuletõrjepealik Alan Cominsky reedel.

Ametnike sõnul ei ole varingupaigas enam surnukehasid, kuid Estelle Hedaya sugulased on muserdatud. Estelle'i noorem vend Ikey on andnud oma DNA-proovi ja käinud mitmed korrad otsingutel abis. Naise lapsepõlvesõbranna Leah Sutton arvab, et päästjad ei peaks asju kokku pakkima. „Jah, nad väärivad kõiki neid kiidusõnu, kuid ainult pärast seda, kui nad on leidnud Estelle'i,“ ütles murest murtud Sutton.