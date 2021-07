VIDEO | Katastroofi kajastanud Saksa telereporter mäkerdas end ise mudaga kokku ja jäi haledalt vahele 

39aastane Susanna Ohlen oli sunnitud avalikult vabandama ja ta tunnistas, et tal on häbi, vahendas BBC News. Saksa suurim eratelekanal RTL teatas, et reporteri tööleping on peatatud.

Ohlen seletas, et ta oli esmaspäeval olukorda kajastamas Bad Münstereifes, kus sai üleujutustes surma mitukümmend inimest. Ta väitis, et aitas koristustöödele kaasa, kuid tundis, et tal oleks piinlik puhaste rõivastega kaamera ette astuda. Pikemalt mõtlemata määris ta end mudaga kokku.

Õnnetul kombel jäi just see hetk pealtnägija kaamerasilma ette ja jõudis hiljem sotsiaalmeediasse.

„Ma poleks pidanud seda tegema,“ vabandas Ohlen.