Iraani sõjalaev käis loata Eesti territoriaalvetes 

„Rahvusvahelise mereõiguse kohaselt on kõikide riikide laevadel õigus rahumeelseks liikumiseks meie majandusvööndis. PPA ülesanne on tuvastada majandusvööndit ja territoriaalmerd läbivad laevad. Seda teeme kas mereseireradaritega, seirekaameratega, lennusalga õhusõidukitega või laevastiku veesõidukitega. Jälgime ka laevade liikumist Eesti merealal selleks, et ei rikutaks mereõigusest tulenevaid reegleid ja Eesti seadusi ega pandaks toime õigusrikkumisi,“ lisab PPA valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivpiiriametnik Rene Hartõkainen.