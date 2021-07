Hiiumaa võitleb oma praami eest: avalikus pöördumises tuuakse välja, et saarlaste kasuks praame vahetades rikuti lepingut

Hiidlastelt võeti ära 700 reisijat mahutav Tiiu, mis hakkas sõitma Virtsu-Kuivastu liinil. 300 inimest vähem mahutav Regula hakkas aga reisima mandri ja Hiiumaa vahel. Hiidlaste sõnul on selline vahetus liinilepingu rikkumine.

Õnnetus Saaremaa praamiga Tõll on palju paksu pahandust tekitanud: hiidlased on maruvihased, et nende suurema mahutavusega parvlaev Tiiu saarlaste kasuks vähem mahutava Regulaga ära vahetati. Hiiumaa valla volikogu, Hiiumaa vallavalitsuse, ettevõtjate liidu, turismiklastri ja erakondade piirkonnaorganisatsioonide nimel saadeti avalik pöördumine nii peaministrile, majandus- ja taristuminister Taavi Aasale, riigihalduse ministrile Jaak Aabile, transpordiameti peadirektorile Kaido Padarile ja muidugi TS Laevad juhatuse esimehele Indrek Randveerile, kus nõuutakse koheselt oma laeva tagasi.