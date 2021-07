Politsei otsib Põlvas kadunud Hellet 

Naise isikukirjeldus on edastatud kõikidele piirkonna patrullidele. Politseinikud on kogunud informatsiooni naise lähedastelt ning kontrollinud paiku, kus Helle olla võiks, ent paraku ei ole teda seni leitud. Hellet nähti viimati täna hommikul kella seitsme ajal Põlvas Jaama tänava majade vahel.

Helle on umbes 168 cm pikk. Tal on hallid juuksed ning lahkumise hetkel kandis ta musti pükse, halli t-särki ning jalas olid tennised. Oma tervisliku seisundi tõttu ei pruugi ta ümbritsevat adekvaatselt tajuda ning Põlva linn on talle võõras.