Mart Helme kandideerib kohalikel valimistel Lasnamäel: Keskerakond tuleb võimult kukutada  

Mart Helme sõnul on tema eesmärk kahtlemata Tallinnas Keskerakond võimult kukutada. Helme ütles, et Tallinnas on võim selgelt stagneerunud ning Keskerakond on selgelt näidanud oma korruptiivset palet, millest tema hinnangul pole veel osa isegi päevavalgele jõudnud