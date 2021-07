Kaitseminister: Leedus toimuv on hübriidrünnak ja meie kohustus on neid aidata 

Ministrid tõdesid, et hetkel kujunenud olukorras ei ole mingil juhul tegu tavapärase rändekriisiga. Bilotaitė sõnul on tegemist hübriidrünnakuga Leedu, kogu Euroopa Liidu ja väärtuste vastu, mille eesmärgiks on destabiliseerida Leedut ning piirkonda.

Kaitseminister Laanet rõhutas, et Eesti, Läti, Leedu ja Poola jaoks muudab olukorra tõsisemaks asjaolu, et paralleelselt kogub Venemaal ja Valgevenes hoogu suurõppus Zapad 2021, mille põhitegevused on suunatud Balti regioonile.

„Leedu on meie lähedane liitlane ja meie ülesanne on neid selles kriisis viivitamatult toetada,“ ütles kaitseminister Laanet, kelle sõnul eraldatakse esmase meetmena kaitseväe varudest 100km tõkestustraati, et Leedu saaks oma piiri tugevdamist kiirendada. „Samuti oleme alates 1. augustist valmis Leetu saatma kolm mehitamata lennuvahendite meeskonda, et parandada olukorrateadlikkust piiril,“ lisas Laanet.

Abi andmine põhineb Leedu vastavasisulisel palvel ning Eesti eraldab abi tasuta. Kaitseväe toetusväejuhatus saadab tõkestustraadi Leedu poole teele koheselt.

Ministrid märkisid, et on fakt, et põgenike saatmine on riiklikult organiseeritud ja selle kohta on olemas konkreetsed tõendid – teada on nii rännet korraldavad ettevõtted kui nendega seotud inimesed ning on vajalik on nende inimeste vastu kehtestada Euroopa Liidu sanktsioonid.