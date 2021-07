Leedu kaitseminister: meil on okastraat otsas! 

Piiriületajate laager Leedu piiri lähistel. Foto: AFP/Scanpix

Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas (alumisel pildil) kurtis Facebooki-postituses, et riik on Valgevene piiri kindlustamiseks ära kasutanud kogu sõjaväe käsutuses olnud okastraadi. Ta kinnitas, et lisavaru on siiski oodata teistelt riikidelt.