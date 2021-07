Nädala tipud | Keskerakonna pohmell 

Endise haridusministri Mailis Repsi paturegistrisse viimati lisandunud haridusministeeriumi kulul luksusrestoranis peetud sünnipäevapralle on avalikuks tulles tekitanud Keskerakonnas pohmellisarnase seisundi: keegi peol kohal viibinutest eriti midagi ei mäletavatki, küll on neil juhtunu pärast silmnähtavalt piinlik ja tegeletakse patukahetsusega. Omaette küsimus on, miks ei sekku ametnikud, kui kõrgendatud meeleolus poliitikud isikliku ja riigi rahakoti segi ajavad, vaid kinnitavad küsitavaid oste veel oma allkirjaga?

Tõsiasi, et uute koroonaviirusesse nakatunute arv on ööpäevas juba 100 ringis, on sundinud valitsust kiirelt tegutsema ja alates 2. augustist langetama lubatavate külastajate piirarvu kõikidel avalikel üritustel. Ühiskond ootab selget vastust: kas edaspidi minnaksegi lauspiirangute teed või millised eelised tekivad tuleval sügisel vaktsineeritutele? Ja kas lähikontaktse eneseisolatsiooni (millest süsti saanud on vabastatud) peab ka edaspidi kinni maksma tööandja?