Raske haigusega võitleva noormehe postitust kasutas ära kelm, politsei otsib kahju saanud inimesi 

Murest murtud õde postitas sotsiaalmeediasse abipalve: tema 18aastane vend on sureb, kui ta kiiremas korras ravile ei pääse. Eesti arstid olevat juhtumi lootusetuks nimetanud, kuid üks Saksmaa kirurg on operatsiooni nõus ette võtma. Paraku olid esialgsed ravikulud 127 000 eurot, mille tasumine käib perele üle jõu ja nad lootsid heade inimeste abile. Loetud tunnid pärast abipalve postitamist teatas aga naine, et summa on koos!