Urmas Hännile | Iga rahvas väärib oma valitsejaid 

Viimast mitte üksnes saamaks kaugemale riigi vägevate tulutust suupruukimisest – see tühjade tünnide (ühe ajalehepealkirja kohaselt siiski poliiteliidi) kõmin ei lähe juba ammu suuremale osale rahvast vähimatki korda – hoopis enamalt jaolt siiski selleks, et omal nahal kogeda: on ilmas paiku, kus väikesest inimesest tõesti hoolitakse ning kus hommikuseks äratajaks pole mitte luust ja lihast läbilõikav vareste kraaksumine akna taga, vaid pisilinnukeste reibas kõrvupaitav sidin-sädin või sootuks kusagilt kostev kukelaul.