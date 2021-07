Georg Malvius | Ajaga tuleb tarkus? 

Mõni aeg tagasi saatis üks sõber mulle Facebookis sellise kirja ja ma lihtsalt ei saa seda peast! See on nimekiri kaheteistkümnest „elu õppetunnist“, mille pani kirja üks peagi 80ndates eluaastais naisterahvas ja mille postitas Starlette Tolver, kuid ilma ühegi allikata. Seda nimekirja vaadates võib näha, et need tarkused on kasulikud igas eas. Ma üritasin neile lisada omaenda kommentaare ja tähelepanekuid ning kutsun head lugejat üles neile punktidele ka enda vasteid leidma!