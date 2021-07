Juhtkiri | Väiksemale kehvema praami valu 

Et reisijate tung Saaremaale jääb ilmselt alati suuremaks kui väiksemale Hiiumaale, on hiidlaste jaoks tegemist väga negatiivse pretsedendiga, mis laseb aimata, et ka tulevikus jääb sedalaadi õnnetuste puhul kannatajaks just väiksem pool. Reisijate vedu korraldav riigifirma TS Laevad lähtub otsustamisel eelkõige üleviidavate arvust ja tulususest. Raske on seda neile ka ette heita. Kas hiidlaste jaoks võiks õigluse jalule seada näiteks kohus?