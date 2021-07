Seisukoht | Kumb on ohtlikum – kas aeglane või kiire? 

Usun, et seda teab iga liikleja, et liiklusseaduse järgi peab juht sõitma sellise kiirusega, mis arvestab tema sõidukogemusi, sõiduki seisundit ja liiklustingimusi ning samas ei tohiks ta ka põhjendamatult aeglase sõiduga takistada teisi liiklejaid. Kuidas siis teha kindlaks, kas teine juht sõidab aeglasemalt põhjusega või mitte? Ei peagi. Piisab kui olla inimlik. Võib-olla on aeglaselt sõitev juht eksinud. Või sõidutab ta arsti juurde ema, kes kardab autosõitu.

Tõsi, aeglasemalt sõitev juht võiks jälgida, millal on vaja taga sõitvad autod mööda lasta. Aga talle sellest märku andmiseks signaalitamine, ilma pikivaheta kuklasse pressimine ja rusika viibutamine või koguni akent alla kerides vandesõnade räuskamine ei tee ühelegi juhile au. Kas mitte nii ei teki hoopis liiklusohtlik olukord? Ah et ärgu see aeglane juht siis parem üldse autorooli istugu, kui korralikult sõita ei oska? Aga võib-olla võiks roolist hoida eemale hoopis need, kel on liikluses nii kiire, et pole aega ega tahtmist olla teiste vastu heatahtlik ja lugupidav. Vihane ja ärritunud inimene on liikluses ohtlikum kui rahulik. Ja enda emotsioonide ja valikute eest vastutab ikka igaüks ise.